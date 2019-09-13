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صور.. حملات مسائية بالإسكندرية لرفع كفاءة الإنارة وإزالة إشغالات الطريق

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:23 م
صور.. حملات مسائية بالإسكندرية لرفع كفاءة الإنارة وإزالة إشغالات الطريق حملات مسائية بالإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية ، حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع العطارين بمشاركة وحدة المرافق بحي وسط.

وذلك وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، وفي إطار التصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لضبط الشارع، وإعادة الانضباط لشوارع الحى.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة توجهت  الي شوارع  سكر والبخت ،صفيه زغلول ،سعد زغلول، السلطان حسين ،حسين كامل ،وشكور، وتم خلال الحملة إزالة كافة الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ،استجابة لشكاوي المواطنين،وتيسيرا لحركة المرور ، وفتح الشوارع أمام المارة.

من جهة أخرى، وبناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب للاهتمام بالإنارة العامة للشارع السكندرى ، قامت إدارة الكهرباء بحي غرب ،بصيانة وإنارة ميدان باب سدرة نهاية شارع النيل، حيث تم ربط الكابلات التالفة.

وخلال الحملة، تم صيانة وإنارة امتداد  شارع النيل وتركيب"2" كشاف صوديوم و120 متر كابل هارزر وتغيير عدد "3" مجموعات، وذلك بوجود مديرة إدارة الكهرباء بالحى.

حملات مسائية بالاسكندرية (1)
حملات مسائية بالاسكندرية
حملات مسائية بالاسكندرية (2)
حملات مسائية بالاسكندرية 
حملات مسائية بالاسكندرية (3)
حملات مسائية بالاسكندرية 
حملات مسائية بالاسكندرية (4)
حملات مسائية بالاسكندرية 

 

   

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

اشغالات الطريق

حى وسط

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