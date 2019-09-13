صور.. تعليم القليوبية تختتم الدورة التعريفية للكشافة والمرشدات

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الدورة تأتي ضمن سلسلة البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العاملين بالعملية التعليمية، بما ينعكس على منظومة التعليم بأكملها.

وقالت حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية، إن الدورة تم تنفيذها علي مدار ثلاثة أيام وتضمن برنامجها الافتتاح وعرض أهداف الدورة والتحية الكشفية والوعد والقانون، ومحاضرات حول بناء وحدة النشاط وفق المنهج الكشفي والإرشادي ونبذة عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية وأعمال الريادة وشارات الهواية، وورشة عمل حول بنود تقييم الفرق الكشفية والإرشادية، وتتضمن أيضا، التدريب على أنواع الخيام وأنواع النيران والإسعافات الأولية.

وأضافت، أن تلك الدورة تهدف لصقل مهارات قيادات الكشافة والمرشدات ومعلمي التربية الرياضية، حيث جرى تشكيل فريق عمل للإشراف على الدورة، مكون من الدكتورة حنان صابر ونادية لطفي الموجهان الأوائل بالمديرية، وحنان بركات مفوض تدريب المرشدات، وإسلام عبد الفتاح مفوض تدريب الكشافة، وأحمد زكريا إداري الدورة.