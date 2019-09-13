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صور.. بطريرك الكاثوليك يترأس القداس بمؤتمر المسيح يحيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:47 م
صور.. بطريرك الكاثوليك يترأس القداس بمؤتمر المسيح يحيا بطريرك الكاثوليك يترأس القداس بمؤتمر المسيح يحيا
سارة علام

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أمس صلوات القداس بمؤتمر المسيح يحيا الذى تنظمه الكنيسة وشارك فى الذبيحة الإلهية الأنبا مكاريوس توفيق، ولفيف من الآباء الكهنة الآخرين من مختلف الإيبارشيات، بالإضافة إلى عدد من الرهبان والراهبات.

وتستمر فعاليات مؤتمر "المسيح يحيا" لليوم الثالث، يحضر فعاليات المؤتمر الكاثوليكى الرابع والعشرين حوالى 300 شاب وشابة من مختلف الإيبارشيات.

وشهد اليوم الثالث من المؤتمر العديد من الفقرات ومن أبرزها: التأمل فى مجموعات بعنوان ( كان يمشى معهما " لوقا 24/ 15 -24 " )، والتسبيح والترانيم "فريق إيبارشية أسيوط"

كما شهد محاضرة بعنوان "الارتباط انطلاقا من تعليم الكنيسةة" مع الدكتور منير عبد المسيح. محاضرة بعنوان ( فـــن وثقافـــة ) مع الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، و عرض لمسرحية عنوانها " صانعة المعجزات " ( مع فريق إيبارشية سوهاج).

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر ستختتم يوم السبت المقبل الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي.

 

 
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المسيح يحيا

بطريرك الكاثوليك

الكاثوليك

ابراهيم اسحق

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