صور.. الشرطة تكشر عن أنيابها وتطيح بتعديات أملاك الدولة والزراعات

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات أمنية لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون بمختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات بمديرية أمن أسيوط، عن تنفيذ 4 قرارات لإزالة تعديات متنوعة بدائرة مركز شرطة أبنوب، وفى مديرية أمن الأقصر، تم تنفيذ 18 قرار لإزالة تعديات متنوعة بدائرة مركز شرطة أرمنت، وتنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، بمديرية أمن البحيرة.

وفى مديرية أمن المنوفية، تم تنفيذ إزالة 43 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وتنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، بمديرية أمن بنى سويف، وتنفيذ إزالة 40 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمديرة أمن سوهاج، وتنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج، وفى مديرية أمن الإسماعيلية، تم تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية .















