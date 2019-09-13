صور.. إطلاق التيار الكهربى بمحطة محولات القصير لربطها بالشبكة الموحدة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يرافقة وزير الكهرباء، التيار الكهربى بمحطة محولات مدينة القصير الجديدة لربطها بالشبكة الموحدة بالجمهورية.

حضر اطلاق التيار كلا من المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء .

ومن جانبه قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن المحطة تحتوى على 2 مغذى وطابع الكابلات 3×400مم، ليتم ربط المحطة بالشبكة الرئيسية الموحده، لما تساهم فى استقرار التيار الكهربائى بالمدينة.

واضاف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات صحفية على هامش اطلاق التيار او تلك المحطة تعد من المشاريع العملاقة التى نفذتها الوزارة، والتى من المقرر أن تغير خريطة التنمية فى جنوب محافظة البحر الأحمر بعد ربطها بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة.

من جانبه قال اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ان بتلك المحطة ربطها على الشبكة الموحدة سينتهى مشكلات انقطاع التيار الكهربى المتكرر، مضيفا، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتنفيذ بخط من مدينة القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتوصيل تلك المناطق وربطها بالشبكة الموحدة و جهد "220 كَ. ف".

واضاف محافظ البحر الأحمر ان ربط مدن جنوب البحر الأحمر بالشبكة الموحدة، سيؤدى الى ارتفاع معدلات الاستثمار والتنمية فى المنطقة وخاصة انها منطقة واعدة وتتوجه الدولة بقوتها لوضعها على خارطة الاستثمار.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن تكلفة المحطة الجديدة تخطت 150 مليون جنيها، و تعمل بطاقة 2 محول 2 جهد 220 ك. ف بقوة 2266 ك. ف بقدرة 100 ميجا وات.