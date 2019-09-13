سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إطلاق التيار الكهربى بمحطة محولات القصير لربطها بالشبكة الموحدة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:58 م
صور.. إطلاق التيار الكهربى بمحطة محولات القصير لربطها بالشبكة الموحدة إطلاق التيار الكهربى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يرافقة وزير الكهرباء، التيار الكهربى بمحطة محولات مدينة القصير الجديدة لربطها بالشبكة الموحدة بالجمهورية.

حضر اطلاق التيار كلا من المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء .

ومن جانبه قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن المحطة تحتوى على 2 مغذى وطابع الكابلات 3×400مم، ليتم ربط المحطة بالشبكة الرئيسية الموحده، لما تساهم فى استقرار التيار الكهربائى بالمدينة.

واضاف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات صحفية على هامش اطلاق التيار او تلك المحطة تعد من المشاريع العملاقة التى نفذتها الوزارة، والتى من المقرر أن تغير  خريطة التنمية فى جنوب محافظة البحر الأحمر بعد ربطها بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة.

من جانبه قال اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ان بتلك المحطة ربطها على الشبكة الموحدة سينتهى مشكلات انقطاع التيار الكهربى المتكرر، مضيفا، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتنفيذ بخط من مدينة القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتوصيل تلك المناطق وربطها بالشبكة الموحدة و جهد "220 كَ. ف".

واضاف محافظ البحر الأحمر ان ربط مدن جنوب البحر الأحمر بالشبكة الموحدة، سيؤدى الى ارتفاع معدلات الاستثمار والتنمية فى المنطقة وخاصة انها منطقة واعدة وتتوجه الدولة بقوتها لوضعها على خارطة الاستثمار.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن تكلفة المحطة الجديدة تخطت 150 مليون جنيها، و تعمل بطاقة 2 محول 2 جهد 220 ك. ف بقوة 2266 ك. ف بقدرة 100 ميجا وات.

 

إطلاق التيار الكهربى (3)
إطلاق التيار الكهربى 
 

البحرالاحمر

القصير

ربط القصير بالشبكة الموحدة

وزارة الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة