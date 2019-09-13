صور.. إزالة 24 حالة تعدى وبناء مخالف فى 3 محافظات

الاسكندرية جاكلين منير - أحمد مرعى

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات التصدى للبناء المخالف، حيث شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية حملات مواجهة مافيا البناء المخالف حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

و ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بالتصدى لمخالفات البناء ووفقا لتوجيهات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول.

و أشار بيان صادر اليوم إلى أن وحده التدخل السريع بالحى وإدارة إشغال الطريق قامت بالتحفظ على كمية من الأسمنت وإيقاف الأعمال بالعقار شارع مدرسة الأهرام بجانب مدرسة النيل، كما تم التحفظ على كمية من الحديد و إيقاف الأعمال بالعقار خلف مصنع ادفينا بجانب قهوه الصعيدي.

و شن حى شرق تحت إشراف اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق حملة من خلال لجنة الإزالة بتواجد سكرتير عام الحى وأعضاء اللجنة و تم إيقاف البناء بالعقار الكائن 39،38 ش إسماعيل سرى منطقة سموحة تم إزالة سور بالمنفعة العامة على حق الارتفاع و العقار الكائن 60د ش 4 متفرع من ش اسماعيل سرى منطقة سموحة تم إزالة درج سلم خرسانى مسلح أمام محلات بالدور الأرضى بسعة المنفعة العامة، و كذلك العقار الكائن 84 تعاونيات سموحة تم إزالة تكعيبة خشب وبوابة خشب فى سعة المنفعة العامة بالدور الأرضى، وقد تم تسليم العقارات إلى مقاول الهدم لتنفيذ قرارات الإزالة فى وجود اللجنة.

و فى حى العامرية ثان شدد المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان على استمرار الحملات لرصد حالات البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، حيث شنت إدارة إشغال طريق ووحدة الإزالة ووحدة التدخل السريع حملة فورية بالناصرية القديمة وقرية الجزائر، و أسفرت الحملة عن فك شده خشبيه بالدور الأول علوى بمنطقه الناصريه القديمة، هدم أسوار بالمهد بمنطقه قريه فلسطين وقريه الجزائر.

وفى الأقصر قاد رجال مدينة البياضية، حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقيادة محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مدينة البياضية.

وأسفرت أعمال الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة منهم 5 حالات فى المهد بإستخدام المعدات الثقيلة على مساحه 15 قيراط عبارة أسوار بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، حيث أشرف على الحملة كل من أحمد همام نائب المركز، وأشرف محسوب سكرتير المركز، بقيادة حملة الإزالة بناحية مدينه البياضية، وبمشاركه قوة أمنية بقيادة اللواء أشرف منير مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد محمود فاروق مأمور مركز البياضية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، جهودها فى إزالة التعديات والإشغالات على أرضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال الحملات التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعينة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،, بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين .

أوضح إسماعيل الفحام رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى منها حاله تعدى بالبناء على أرض زراعية وعلى مساحه قيراط، حالتين تعدى على حرم الطريق على مساحه 20 متر مربع، 3 حالات فى المهد على مساحة 350 متر مربع، وحاله بناء بدون ترخيص على مساحه 120متر مربع .

وأضاف رئيس المركز ،أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها .

كما حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 159 محضر خلال حملات كبرى نظمتها الوحدة المحلية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والارتقاء بمنظومة النظافة بقرى المدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة.

قال محمد السيد رئيس مركز العدوة, إن الحملات أسفرت عن تحرير 159 محضر منها, 132 إزالة إدارية، 7 محاضر للنظافة، 20 محضر إشغالات للطريق فى إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة للمركز.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



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إزالات المنيا



تنفيذ 10 قرارات إزالة بمدينة البياضية



تنفيذ 10 قرارات إزالة بمدينة البياضية



تنفيذ 10 قرارات إزالة بمدينة البياضية