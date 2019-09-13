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صور.. أعضاء مركز الأرز الإفريقى يتفقدون مركز بحوث سخا بكفر الشيخ

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:22 ص
صور.. أعضاء مركز الأرز الإفريقى يتفقدون مركز بحوث سخا بكفر الشيخ أعضاء مركز الأرز الإفريقى يتفقدون حقول الأرز ببحوث سخا بكفر الشيخ
كتب عز النوبى

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قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المشاركين فى اجتماع الأرز الأفريقى، يمثلون 27 دولة أفريقية يتقدمهم الدكتور هارولد ماكولى رئيس مركز الأرز الأفريقى والدكتور مورل رئيس مركز الارز الدولى بالفلبين ورؤساء الهيئات والمراكز البحثية بالدول الاعضاء، أجروا زيارة مركز بحوث الارز سخا بمحافظة كفر الشيخ حيث تفقدوا حقول التجارب البحثية لبرنامج الأرز ونظم إنتاج الأرز الهجين والتقاوى وكذلك حضور يوم حصاد التقاوى لأصناف الأرز بمحطة بحوث سخا. 

وأوضح سليمان، أنه على هامش الاجتماع التشاورى الحادى عشر لمركز الأرز الافريقى والذى يعقد فى القاهرة حاليا شادو الضيوف بالتقدم الذى شهدته مصر فى مجال زراعة الأرز وطلبوا بتوطيد هذه العلاقة من خلال اتفاقيات لتحسين انتاجية الأرز فى دولهم وذلك عن طريق زيادة الانتاجية من وحدة المساحه وتقليل كمية الأرز المستورده للقارة لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للشعوب الإفريقية من خلال الاستفادة الاصناف والخبر المصرية مع الاهتمام بسلاسل القيمة، مضيفًا أن أعضاء الوفد أكدوا على أهمية زيادة عدد الدورات التدريبيه للأشقاء الأفارقة خاصة دورات انتاج تقاوى ذات صفات جوده عالية من أصناف الأرز.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور محمود ابو يوسف رئيس قسم الأرز والدكتور هانى البرهامى مدير محطة بحوث سخا.

 

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البحوث الزراعية

قسم الأرز

المحاصيل الحقلية

تقاوى الأرز

انتاج التقاوى

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