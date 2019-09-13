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صحيفة أمريكية: الصين تسعى لفصل محادثات التجارة عن قضايا الأمن القومى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:10 م
صحيفة أمريكية: الصين تسعى لفصل محادثات التجارة عن قضايا الأمن القومى ترامب وشى جين بينج
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الصين تسعى إلى تضييق نطاق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لتقتصر على الشئون التجارية فقط، سعيا إلى وضع قضايا الأمن القومى الشائكة بشكل أكبر فى مسار منفصل من أجل كسر الجمود فى المحادثات مع الولايات المتحدة.

 

ويأمل المسئولون الصينيون أن مثل هذا النهج قد يساعد كلا الطرفين على حل بعض القضايا الوشيكة ويقدم طريقا للخروج من الجمود، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الخطة.

 

 ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها الأحدث فى سلسلة من الخطوات التى يتخذها مسئولون فى واشنطن وبكين من أجل تخفيف التوترات التجارية قبيل المفاوضات رفيعة المستوى المرتقبة فى أكتوبر المقبل.

 

يأتى هذا بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب تأجيل زيادة التعريفة الجمركية على 250 مليار دولار من البضائع الصينية حتى منتصف الشهر القادم، بعد أن كان مقررا تنفيذها مطلع الشهر.

 

ويخطط المفاوضون الصينيون لتعزيز مشترياتهم من المنتجات الزراعية الأمريكية ومنح الشركات الأمريكية دخولا أكبر للسوق الصينية وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وفقا لمصادر مطلعة على خططهم كما أعلنت الصين هذا الأسبوع سلسلة من الإعفاءات على التعريفة التى فرضتها على الواردات الأمريكية.

 

وبينما رحبت الجماعات التجارية بتلك المحاولات، فإن بعض الخلافات الأكثر حدة بين البلدين لا تزال دون حل، بحسب ما تقول "وول ستريت جورنال".

 

وقد ارتفعت الأسهم بعد هذه الأنباء، إلا أن بعض قادة الأعمال حذروا من أن كلا الجانبين بدا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق فى الماضى قبل أن تنهار المفاوضات بينهما.


الصين

الولايات المتحدة

المفاوضات التجارية

التعريفة الجمركية

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