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"صحة الشرقية " تقديم العلاج لـ 596 ألف مواطن ضد البلهارسيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:46 م
"صحة الشرقية " تقديم العلاج لـ 596 ألف مواطن ضد البلهارسيا الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن الفرق الطبية بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة ، قامت اليوم بمنح العلاج  36 ألف 285  مواطن بالقري المستهدفة بالمحافظة ، ليصل بذلك إجمالي من تم علاجهم 596 ألف و694 مواطن خلال 13يوم ، وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة أكثر من مليون قرص بإجمالي 1 مليون و746 الف 129 قرص حتي الآن ، وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام المتوطنة بالمديرية ، وكذلك تستمر مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقري المختلفة بالمحافظة بالتزامن مع صرف العلاج .

 
 

 


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