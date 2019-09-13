"صحة الشرقية " تقديم العلاج لـ 596 ألف مواطن ضد البلهارسيا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن الفرق الطبية بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة ، قامت اليوم بمنح العلاج 36 ألف 285 مواطن بالقري المستهدفة بالمحافظة ، ليصل بذلك إجمالي من تم علاجهم 596 ألف و694 مواطن خلال 13يوم ، وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة أكثر من مليون قرص بإجمالي 1 مليون و746 الف 129 قرص حتي الآن ، وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام المتوطنة بالمديرية ، وكذلك تستمر مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقري المختلفة بالمحافظة بالتزامن مع صرف العلاج .