شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خرج "أحمد على"، شقيق المقاول الهارب محمد على فى فيديو جديد، كشف خلالها بالمستندات استيلاء محمد على أموال أبناء شقيقهم المتوفى.

وقال أحمد على فى الفيديو "أحنا مش بتوع فضايح، والموضوع كان أسرى جدا لحد ما هو عملنا بلوكات وبدأ يعمل الفيديوهات الغريبة دى، علشان كده كان لازم أرد عليه"، مطالباً محمد على بالرد على أسئلته التى تناولت حقوق أبناء شقيقه المتوفى التى سطا عليها، وقال أحمد لشقيقه الهارب" أنا مش باتكلم كلام مرسل، أنا معايا ورق وإثبات، وأنا عاوز أفهم الناس، هو بيقول إنه مالوش علاقة بالمجلس الحسبى، آه هو مالوش علاقة، لكنه استخدم توكيل والده فى السطو على أموال أبناء شقيقه المتوفى".