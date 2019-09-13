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شرطة التموين تتصدى للفاسدين وتضبط 5 أطنان أغذية مجهولة المصدر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:00 ص
شرطة التموين تتصدى للفاسدين وتضبط 5 أطنان أغذية مجهولة المصدر حمله التموينيه-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت شرطة التموين حملاتها الأمنية لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وضبط الأسواق.

ونجحت الحملات التموينية والرقابية في ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744,243" قضية تموينية  فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر  بالصحة العامة.

 

 


التموين

الاسواق

مراقبة الاسواق

الغلاء

حملات تموينية

الداخلية

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