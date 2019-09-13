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شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:01 م
شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد المترو
كتب رضا حبيشى

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استعدت وزارة النقل، من خلال هيئة السكة الحديد، لاستقبال العام الدراسى الجديد بالعديد من الخدمات لطلبة المدارس والجامعات، خاصة ما يتعلق بخدمات المترو وقطارات السكة الحديد.

يقدم "اليوم السابع"، فى السطور التالية، خطة مرفقى السكة الحديد والمترو لاستقبال العام الدراسى الجديد واستعدادات ومواعيد تشغيلهما..

1ـ لا تعديل فى مواعيد تشغيل خطوط المترو، فالخطوط كما هى.

2ـ لا تعديل فى مواعيد تشغيل قطارات السكة الحديد.

3ـ زيادة صرافى التذاكر بالمحطات وقت الذروة.

4ـ الاستعداد بقطارات إضافية بخطوط المترو للدفع بها حال زيادة التكدس على أرصفة المحطات.

5ـ مكاتب الاشتراكات بالمحطات تبدأ من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

6ـ تشكيل غرفة عمليات بكل مرفق لمتابعة انتظام حركة القطارات.

7ـ التنسيق مع شرطة النقل فى تأمين المرفقين.

8ـ التعامل السريع مع أى مشكلة تظهر تعطل حركة القطارات.


المترو

السكة الحديد

العام الدراسى الجديد

الدراسة

اشتراكات المترو

اليوم السابع بلس

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