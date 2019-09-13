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س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن أورام القلب

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:00 م
س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن أورام القلب ما هى أورام القلب
كتبت إيناس البنا

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الورم هو نمو غير طبيعي للأنسجة، يمكن أن تكون خبيثة (سرطانية) أو حميدة (غير سرطانية)، والنمو غير الطبيعي في صمامات القلب يعرف باسم أورام القلب وهي نوعين: أولي و نقيلي، ونعرض وفقا لتقرير موقع " clevelandclinic" كل ما يخص أورام القلب.

 

س : ما هى أورام القلب الأولية؟
 

ج : نادراً ما تحدث هذه الأنواع من الأورام مقارنة بأورام القلب الثانوية، وتنشأ أورام القلب الأساسية في القلب ومعظمها حميدة، ويسمى النوع الأكثر شيوعًا من ورم القلب الأساسي "الميكوما".

                

س :  ما هو ورم القلب النقيلي ؟
 

ج : الأورام المنتشرة هي أورام تبدأ في عضو آخر وعادة ما تكون الكليتين أو الثديين أو الجلد أو الرئتين ثم تنتشر إلى القلب، و جميع الأورام النقيلية سرطانية وأكثر شيوعًا من أورام القلب الأولية.

اعراض اورام القلب
اعراض اورام القلب

 

س: ما هي اعراض أورام القلب؟
 

ج : لا توجد أعراض معينة من أورام القلب، فى بعض الحالات يمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة اعتمادًا على حالة الفرد، وقد الأعراض الرئيسية لورم القلب ما يلي:

 

ضيق في التنفس.

إيقاعات القلب غير الطبيعية.

انخفاض ضغط الدم.

ألم في الصدر.

الدوخة والتعب.

وقد تشمل الأعراض البسيطة:

فقدان الوزن غير المقصود.

ألم في المفاصل.

تورم الساقين والبطن.

الحمى أو السعال.

بقع حمراء صغيرة على الجلد.

اسباب اورام القلب
اسباب اورام القلب

 

س : ما الذي يسبب أورام القلب؟
 

10%  من المرضى الذين يعانون من أورام القلب لديهم تاريخ عائلي للمرض، وقد يختلف سبب المرض من شخص لآخر ولكن بشكل عام، يُعتقد أن السبب هو عدم قدرة الجهاز المناعي على اكتشاف واستئصال النمو غير الطبيعي في الجسم يؤدي إلى حدوث أورام.

 بعض الأشياء الأخرى التي قد تسبب الأورام في القلب تشمل التعرض للإشعاع، وبعض الفيروسات، والتبغ، والنيكوتين، واستنشاق الكثير من البنزين، والتعرض الكثير لأشعة الشمس.

 

اورام القلب
اورام القلب

 

س: كيف يمكن منع أورام القلب؟
 

ج : لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر مثل التاريخ المرضى أو العمر أو الجنس، لكن هذا لا يعني أن عليك قبولها كمصير وتعيش معها، هناك بعض الطرق التي يمكنك بها تقليل خطر الإصابة بأورام القلب.

الإقلاع عن التدخين: فالتدخين أحد أهم العوامل التي تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب، فيمكن للنيكوتين الموجود في السجائر أن يضر بصمامات قلبك وتؤدي إلى أورام القلب.

التمرين بانتظام: التمرين المنتظم مفيدًا لصحتك العامة ولكن يجب دمج أشياء أخرى مثل الأكل الصحي والحفاظ على الوزن .

تقليل التعرض لأشعة الشمس: يمكن أن يؤدي التعرض الشديد لأشعة الشمس إلى زيادة خطر الإصابة بأورام القلب.

 


أورام القلب

صمامات القلب

اورام سرطانية

اورام حميدة

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