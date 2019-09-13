سوبر كورة يكشف "مفاجأة" ميتشو فى مواجهة جينيراسيون فوت

يخطط الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لمفاجأة جديدة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.