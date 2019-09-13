الرئيسية أخبار عاجلة سوبر كورة يكشف "مفاجأة" ميتشو فى مواجهة جينيراسيون فوت الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:35 م ميتشو كتب عمرو جاب الله مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يخطط الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لمفاجأة جديدة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا. ويتوقع المتابعين للزمالك هذا الموسم أن يكون مصطفى محمد هو المهاجم الأساسى للأبيض. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا ميتشو الزمالك الدوري ابطال افريقيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة "سوبر كورة" يكشف سر هدية أحمد أحمد لـ الخطيب فى سهل حشيش ..صور الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:02 م سوبر كورة .. ريال مدريد يسير على خطى مستشفى الأهلي الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:48 م سوبر كورة .. الزمالك يفاوض "هدف الأهلى" والضحية مغربي الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:46 م سوبر كورة يكشف الصفقة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز قبل غلق الميركاتو الصيفي الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:39 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98% بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98% غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات المزيد من Trending Plus
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