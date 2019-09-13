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سوبر كورة يكشف "مفاجأة" ميتشو فى مواجهة جينيراسيون فوت

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:35 م
سوبر كورة يكشف "مفاجأة" ميتشو فى مواجهة جينيراسيون فوت ميتشو
كتب عمرو جاب الله

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يخطط الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لمفاجأة جديدة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.
ويتوقع المتابعين للزمالك هذا الموسم أن يكون مصطفى محمد هو المهاجم الأساسى للأبيض.

 

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ميتشو

الزمالك

الدوري

ابطال افريقيا

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