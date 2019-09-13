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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال الفلبين

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:53 م
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال الفلبين ريختر
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر، شمال الفلبين ومن بينها العاصمة مانيلا، دون ورود أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر معهد علم البراكين والزلازل فى الفلبين اليوم الجمعة حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق بلدة (بورديوس) الساحلية بمقاطعة (كويزون) الواقعة شمال شرق البلاد، وعلى عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهزة تسببت فى حدوث حالة من الفزع لبعض الموظفين والكثير من مرتادى الأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى تعطل خدمات القطارات لفترة وجيزة.


ريختر

زلزال

الفلبين

مانيلا

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