سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: مقتل 60 كرديا وإصابة 70 آخرين فى أغسطس بشمال سوريا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:05 ص
روسيا: مقتل 60 كرديا وإصابة 70 آخرين فى أغسطس بشمال سوريا زاخاروفا
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن شمال سوريا شهد فى أغسطس الماضى، أكثر من 60 حالة اشتباك بين الأكراد والعرب، أسفرت عن مقتل 60 كرديا وإصابة 70 آخرين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن زاخاروفا قولها: "إن اشتباكات مستمرة بين الفصائل الكردية والعرب الذين يحتجون على تسلط الإدارات الكردية، وعلى وجه الخصوص على الخدمة العسكرية الإلزامية فى صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وحول الوضع فى منطقة إدلب، أضافت زاخاروفا أن مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" ناشطين فى إدلب يواصلون قصف مواقع للقوات الحكومية من المنطقة، ومهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية فى ريف اللاذقية بواسطة طائرات مسيرة هجومية، فى خرق لنظام وقف إطلاق النار الذى أعلنه الجيش السورى اعتبارا من 31 أغسطس.

وتابعت: شن ارهابيون من هيئة تحرير الشام أكثر من 300 هجوم خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر الجاري، فضلا عن أنهم حاولوا مجددا الاعتداء على قاعدة حميميم باستخدام طائرتين مسيرتين فى الثالث من سبتمبر، حسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية.

وشددت زاخاروفا على أن هجمات إرهابية كهذه تتسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين فى القرى والبلدات فى محيط منطقة إدلب وبين أفراد من الجيش السوري.

وقالت إن هجمات إرهابيى "تحرير الشام" أسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الجيش السورى وأكثر من 470 مدنيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص.

وأعربت زاخاروفا عن قناعة الجانب الروسى بأن تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل فى إدلب يمكن فقط من خلال العودة إلى التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشى الموقعة فى 17 سبتمبر 2018، والتى تنص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول منطقة خفض التصعيد، والتصدى للخطر الإرهابى.

 


روسيا

سوريا

الاكراد

ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة