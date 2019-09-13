روسيا: مقتل 60 كرديا وإصابة 70 آخرين فى أغسطس بشمال سوريا

موسكو /أ ش أ/

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن شمال سوريا شهد فى أغسطس الماضى، أكثر من 60 حالة اشتباك بين الأكراد والعرب، أسفرت عن مقتل 60 كرديا وإصابة 70 آخرين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن زاخاروفا قولها: "إن اشتباكات مستمرة بين الفصائل الكردية والعرب الذين يحتجون على تسلط الإدارات الكردية، وعلى وجه الخصوص على الخدمة العسكرية الإلزامية فى صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وحول الوضع فى منطقة إدلب، أضافت زاخاروفا أن مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" ناشطين فى إدلب يواصلون قصف مواقع للقوات الحكومية من المنطقة، ومهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية فى ريف اللاذقية بواسطة طائرات مسيرة هجومية، فى خرق لنظام وقف إطلاق النار الذى أعلنه الجيش السورى اعتبارا من 31 أغسطس.

وتابعت: شن ارهابيون من هيئة تحرير الشام أكثر من 300 هجوم خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر الجاري، فضلا عن أنهم حاولوا مجددا الاعتداء على قاعدة حميميم باستخدام طائرتين مسيرتين فى الثالث من سبتمبر، حسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية.

وشددت زاخاروفا على أن هجمات إرهابية كهذه تتسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين فى القرى والبلدات فى محيط منطقة إدلب وبين أفراد من الجيش السوري.

وقالت إن هجمات إرهابيى "تحرير الشام" أسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الجيش السورى وأكثر من 470 مدنيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص.

وأعربت زاخاروفا عن قناعة الجانب الروسى بأن تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل فى إدلب يمكن فقط من خلال العودة إلى التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشى الموقعة فى 17 سبتمبر 2018، والتى تنص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول منطقة خفض التصعيد، والتصدى للخطر الإرهابى.