رئيس مياه بنى سويف :افتتاح مشروع الصرف الصحى بقرية طحا بوش الاثنين

بنى سويف هانى فتحى

قال اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الجمعة، إن الشركة ستقوم بافتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية طحا بوش بمركز ناصر شمال بني سويف، الأثنين القادم وذلك بحضور المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، و مديرة الوكالة الأمريكية بالقاهرة، المهندس عاطف عبد السيد مديرمشروع الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح الصحصاح فى بيان له أن التكلفة الإجمالية لمحطة الرفع بلغت 50 مليون جنيه لتصرف 84 لتر / ثانية، وذلك لخدمة 18 ألف نسمة، وتم تنفيذ توصيلات منزلية بعدد 1700 وصلة، وقامت إدارة التوعية بالشركة بعمل عدة ندوات توعوية لتعريف أهالى القرية بالمحطة الجديدة وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحى.