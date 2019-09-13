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رئيس مجلس العموم البريطانى المستقيل يشبه جونسون بلص البنوك

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:10 ص
رئيس مجلس العموم البريطانى المستقيل يشبه جونسون بلص البنوك بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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فى هجوم جديد على رئيس الوزراء البريطانى، شبه جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطانى المستقيل، بوريس جونسون بلص البنوك لو رفض تنفيذ القانون لمنع بريكست بدون اتفاق.

 

 وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن بيركو رد خلال إلقائه محاضرة أمس، الخميس، على تهديد جونسون بتجاهل توجيهات البرلمان بالسعى لمد إضافى للمادة 50 الخاصة بموعد خروج بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، وحذر بأن هذا سيقوض حكم القانون بالكامل.

 

 وقال بيركو: "إنه من المذهل أن يكون أى شخص قد استمتع حتى بالفكرة، وإن حدث فسيكون هذا أبشع نموذج يتم إعداده لباقى المجتمع".

 

وأضاف أنه لا ينبغى لأحد أن يرفض طلب مد المادة 50 لأنه أحدهم أخبره بأن هناك هدف النبيل وهو مغادرة الاتحاد الأوروبى فى أقرب وقت ممكن، مشبها الأمر بتبرير سرقة بنك على أساس أن الأموال المسروقة سيتم التبرع بها لقضية خيرية على الفور بعد ذلك.

 

 واقترح بيركو قانونا جديدا لكبح جماح رؤساء الوزراء المارقين فى المستقبل، لافتا إلى أن فوضى البريكست  تدفع بريطانيا لأن يكون لها دستور مكتوب.

 

 ويأتى هذا الهجوم بعد تهديد "داوننج ستريت" بالدخول فى معركة بالمحكمة العليا بدلا من تنفيذ القانون لتأمين تأجيل البريكست لو تطلب الأمر ذلك.

 

 

 


بريكست

بريطانيا

بوريس جونسون

رئيس مجلس الاعموم

جون بيركو

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