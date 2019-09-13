سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس فنزويلا يعلن عدم مشاركته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:00 ص
رئيس فنزويلا يعلن عدم مشاركته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو اليوم الخميس إنه لن يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تعقد فى وقت لاحق من الشهر الجارى لكن اثنين من مبعوثيه سيشاركان للتنديد بالعقوبات الأمريكية على بلده العضو فى أوبك.

 

وقال مادورو إن نائبته التنفيذية دلسى رودريجيز ووزير الخارجية خورخى أريازا سيحضران الاجتماع وسيقدمان للأمين العام للأمم المتحدة عريضة موقعة من 12 مليون مواطن فنزويلى ينتقدون العقوبات التى تأتى فى إطار محاولة الإدارة الأمريكية الضغط على مادورو لترك منصبه.

 

وقال مادورو فى كلمة لجناح الشبيبة فى الحزب الاشتراكى الحاكم "ها هى الأغلبية الساحقة من الشعب الفنزويلى تقول لا مزيد من الحصار، لا مزيد من العقوبات. هذا العام سأبقى معكم ونعمل جميعا بأمن وهدوء فى فنزويلا".

 

وفى العام الماضى سافر مادورو، الذى تتهمه واشنطن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، فى اللحظة الأخيرة إلى نيويورك بعدما قال إنه ربما لا يفعل بسبب مخطط مزعوم لاغتياله.


نيكولاس مادورو

فنزويلا

الأمم المتحدة

أوبك

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مادورو: سأعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية وشعب فنزويلا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:12 ص

ترامب: موقفى من فنزويلا أكثر شدة من مواقف بولتون

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:05 ص

فنزويلا: سنقدم للأمم المتحدة أدلة على تورط كولومبيا بهجمات إرهابية فى كاراكاس

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:39 م

انطلاق محادثات سرية بين حكومة فنزويلا والمعارضة رغم تعليق الحوار رسميا

الخميس، 12 سبتمبر 2019 05:12 م

وزير نفط فنزويلا: واثق من قدرتنا على استعادة الإنتاج بنهاية العام

الخميس، 12 سبتمبر 2019 03:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة