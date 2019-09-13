رئيس فنزويلا يعلن عدم مشاركته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

رويترز

قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو اليوم الخميس إنه لن يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تعقد فى وقت لاحق من الشهر الجارى لكن اثنين من مبعوثيه سيشاركان للتنديد بالعقوبات الأمريكية على بلده العضو فى أوبك.

وقال مادورو إن نائبته التنفيذية دلسى رودريجيز ووزير الخارجية خورخى أريازا سيحضران الاجتماع وسيقدمان للأمين العام للأمم المتحدة عريضة موقعة من 12 مليون مواطن فنزويلى ينتقدون العقوبات التى تأتى فى إطار محاولة الإدارة الأمريكية الضغط على مادورو لترك منصبه.

وقال مادورو فى كلمة لجناح الشبيبة فى الحزب الاشتراكى الحاكم "ها هى الأغلبية الساحقة من الشعب الفنزويلى تقول لا مزيد من الحصار، لا مزيد من العقوبات. هذا العام سأبقى معكم ونعمل جميعا بأمن وهدوء فى فنزويلا".

وفى العام الماضى سافر مادورو، الذى تتهمه واشنطن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، فى اللحظة الأخيرة إلى نيويورك بعدما قال إنه ربما لا يفعل بسبب مخطط مزعوم لاغتياله.