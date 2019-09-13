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رئيس جيبوتى يشيد بالعلاقات المتميزة بين بلاده ومصر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:05 م
رئيس جيبوتى يشيد بالعلاقات المتميزة بين بلاده ومصر الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيله
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أشاد الرئيس الجيبوتى "إسماعيل عمر جيله" بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين بلاده ومصر والتطورات الإيجابية التى يشهدها التعاون بين الجابين.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس جيبوتى للسفير أحمد عادل صبحي، سفير جمهورية مصر العربية فى جيبوتى، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل السفير بجيبوتي.


وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن الرئيس جيله طلب من السفير المصرى نقل تحياته وإعزازه وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ومنح الرئيس "جيله" السفير صبحى وساماً، سلمه له "عبد القادر كامل محمد" رئيس وزراء جيبوتى، تقديراً لما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتى من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية.


جيبوتى

إسماعيل عمر جيله

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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