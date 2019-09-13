رئيس جامعة طنطا: أكبر كيان لعلاج السكتة الدماغية فى مصر بمركز الطب النفسى

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن مركز الطب النفسى الجامعى نجح فى تحقيق معدلات تنافس وتفوق على المراكز العالمية، موضحاً أن أعلى معدل عالمى فى إجراء القسطرة المخية 80 حالة سنوياً، فى حين نجح مركز الطب النفسى فى إجراء 168 حالة فى 6 شهور فقط بأعلى معدل كفاءة وأقل نسبة مضاعفات.

وقال رئيس الجامعة إن المركز يضم 32 سريرا اقتصاديا و 30 سريرا مجانيا، فضلاً عن وجود 16 سريرا لخدمة مرضى القسطرة المخية و 22 سريرا لخدمة مرضى الجلطات ونزيف المخ، مشيرا إلى أن المركز به أحدث جهاز عالمى للقسطرة للمخية.

وأوضح الدكتور إيهاب شوقى مدير مركز الطب النفسى، أن تكلفة إجراء القسطرة بالمركز منخفضة جداً مقارنة بالمستشفيات الخاصة، حيث لا تتجاوز 70 ألف جنيه وتتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذا المبلغ، مضيفا أن القسطرة المخية بالمركز تجرى تحت إشراف الدكتور حازم عبد الخالق، فى حين تتولى الدكتورة عزة عباس الإشراف على عناية نزيف وجلطات المخ.