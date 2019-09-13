سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا: أكبر كيان لعلاج السكتة الدماغية فى مصر بمركز الطب النفسى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:53 م
رئيس جامعة طنطا: أكبر كيان لعلاج السكتة الدماغية فى مصر بمركز الطب النفسى عدد من المشرفين والمشرفات
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن مركز الطب النفسى الجامعى نجح فى تحقيق معدلات تنافس وتفوق على المراكز العالمية، موضحاً أن أعلى معدل عالمى فى إجراء القسطرة المخية 80 حالة سنوياً، فى حين نجح مركز الطب النفسى فى إجراء 168 حالة فى 6 شهور فقط بأعلى معدل كفاءة وأقل نسبة مضاعفات.

وقال رئيس الجامعة إن المركز يضم 32 سريرا اقتصاديا و 30 سريرا مجانيا، فضلاً عن وجود 16 سريرا لخدمة مرضى القسطرة المخية و 22 سريرا لخدمة مرضى الجلطات ونزيف المخ، مشيرا إلى أن المركز به أحدث جهاز عالمى للقسطرة للمخية.

وأوضح الدكتور إيهاب شوقى مدير مركز الطب النفسى، أن تكلفة إجراء القسطرة بالمركز منخفضة جداً مقارنة بالمستشفيات الخاصة، حيث لا تتجاوز 70 ألف جنيه وتتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذا المبلغ، مضيفا أن القسطرة المخية بالمركز تجرى تحت إشراف الدكتور حازم عبد الخالق، فى حين تتولى الدكتورة عزة عباس الإشراف على عناية نزيف وجلطات المخ.

1


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

الطب النفسي

القسطرة المخية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون مع "جواندونج الصينية"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:30 م

رئيس جامعة طنطا : افتتاح وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 08:06 م

رئيس جامعة طنطا: إنشاء مقر دائم لعلاج فيروس سى بالمستشفى التعليمى

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:53 م

رئيس جامعة طنطا: تدريب وإعداد الكوادر الطبية بـ5 مستشفيات بالغربية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 05:25 م

رئيس جامعة طنطا: إنهاء أعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد والبدء بالتشطيبات

الخميس، 12 سبتمبر 2019 04:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة