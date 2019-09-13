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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطوير المركز الدولى الإسلامى للدراسات بالأزهر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:43 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطوير المركز الدولى الإسلامى للدراسات بالأزهر جامعة الأزهر
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على تطوير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، ليصبح "معهداً دولياً إسلامياً للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء على المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، على أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الأتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية"دكتوراه الفلسفة".
 
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإضافة كلية الطب فى جامعة العريش، إلى جانب إصدار قرار آخر، بإضافة كلية العلاج الطبيعى فى جامعة بورسعيد.
 
 
 
 

المركز الاسلامى

جامعة الازهر

دبلوم الدراسات العليا

الحكومة

مجلس الوزراء

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