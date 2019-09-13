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رئيس الفلبين يطالب المواطنين بإطلاق النار على المسؤلين الفاسدين والمرتشين

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:24 م
رئيس الفلبين يطالب المواطنين بإطلاق النار على المسؤلين الفاسدين والمرتشين رودريجو دوتيرتى - رئيس الفلبين
كتب محمد تهامى زكى

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فى خطوة جريئة وغير مسبوقة، طالب الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، المواطنين، بإطلاق النار على المسؤولين الفاسدين  والمرتشين ، وبحسب ما ذكرت   صحيفة "مانيلا بوليتن"، طالب دوتيرتى، بإطلاق النارعلى أقدام الفاسدين وطالبى الرشوة، وليس قتلهم، لتجنب عقوبة السجن فيما بعد.

وقال دوتيرتى: "إذا كنتم تدفعون الضرائب والرسوم الجمركية وغير ذلك، وهؤلاء الحمقى يطلبون رشوة، فأضربوهم، إذا كان لديك سلاح، فيمكنك إطلاق النار عليهم، لكن لا تقتلوهم، لأنك ربما لا تحصل على عفو مضيفا: "الإجراء الوحيد ضد أى شخص يطلق النار على مسؤول ينتهك القانون سيكون عقوبة بدنية جسيمة فقط، ولكن ليس السجن".

وأشاررئيس الفلبين ، الى أن الفساد أصبح مشكلة واسعة الانتشار فى البلاد، واصفاً الوضع بـ"دودة تقبع داخل كل شخص تقريباً فى الحكومة"، داعيا المواطنين للدفاع عن حقوقهم والإبلاغ عن كل حالة من حالات الفساد أو الجريمة التي يتورط فيها مسؤولون.

 


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