حبس 3 متهمين 15 يوما بقضية نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين رشاد الشهيدى، وعيسي موسي، وخالد رجب، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.