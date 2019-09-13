حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة كيلو ونصف هيروين فى السلام

أمرت نيابة السلام بحبس 3 عاطلين ، ضبطوا وبحوزتهم كيلو ونصف هيروين و3 قطع سلاح ، 4 أيام علي ذمة التحقيق ، كما أمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل لتحليلها وفحصها .
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من" أ م"، 43 سنة، عامل، و"م اأ"، 28 سنة، عامل ومقيم الشيخ زويد، شمال سيناء، و"م س إ"، 28 سنة، سائق ومقيم الشيخ زويد، شمال سيناء، حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام، وسلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار "، و2 سلاح أبيض "مطواة "، و5 هاتف محمول، ومبلغ مالي 1770 جنيها، وميزان حساس.
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