حالة الطقس اليوم الجمعة 13/9/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس معتدلاً، يميل للحرارة قليلاً مع ساعات الظهيرة والعصر، وحاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مع ساعات العصر والمساء إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجهٍ عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، مع ارتفاع نسب الرطوبة وظهور كميات من السحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف آخر وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة نهاراً في مختلف المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبياً خصوصاً في الجبال ، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي . وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.