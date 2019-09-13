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جونسون يعرب عن تفاؤل "حذر" من إمكانية التوصل إلى اتفاق يخص "بريكست"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:10 م
جونسون يعرب عن تفاؤل "حذر" من إمكانية التوصل إلى اتفاق يخص "بريكست" بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن /أ ش أ/

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أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن تفاؤله "الحذر" من إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، لافتًا إلى أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبى شهدت تقدمًا كبيرًا.

وقال جونسون، فى تصريحات نقلتها مجلة "يوليتيكو" فى نسختها الأوروبية، "نعمل بشكل لا يصدق من أجل التوصل إلى اتفاق. فهناك صورة تقريبية لشكل الاتفاق الذى يجب إنجازه... فكما يرى بعضكم، أنا شخصيًا كنت أجرى محادثات مع مختلف قادة الاتحاد الأوروبي، وخاصة فى ألمانيا وفرنسا وأيرلندا، حيث أحرزنا ​​قدرًا كبيرًا من التقدم".

وتأتى تصريحات جونسون فى أعقاب تقديم المملكة المتحدة لمفوضية الاتحاد الأوروبى خطتها المرتقبة منذ فترة طويلة بشأن استبدال خطة المساندة الأيرلندية لمساعدة بوريس جونسون على التوصل لاتفاق يخص "بريكست"، لكن الدبلوماسيين الذين أطلعوا على محادثات البريكست قالوا إن تلك المقترحات لا ترقى إلى مستوى الطمأنينة التى تحتاج إليها دبلن وبروكسل.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطانى قد أعلن، فى وقت سابق من اليوم، أن جونسون سيجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمفوض الأوروبى لشؤون "بريكست" ميشيل بارنيه، فى لوكسمبورج، الإثنين المقبل، لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد.

 


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بريطانيا

أخبار بريطانيا

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