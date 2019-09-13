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جوتيريش: الأمم المتحدة وضعت خطة عمل لحماية المواقع الدينية فى العالم

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:12 ص
جوتيريش: الأمم المتحدة وضعت خطة عمل لحماية المواقع الدينية فى العالم الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك /أ ش أ/

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة الدولية وضعت خطة عمل لحماية المواقع الدينية فى العالم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن جوتيريش قوله: "إن عالمنا يواجه زيادة فى معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين وزيادة فى الهجمات على المسيحيين"​​​.

وأضاف: "فى الأشهر الأخيرة فقط، قتل يهود فى المعابد اليهودية، وتم إطلاق النار على مسلمين فى المساجد، وقتل مسيحيون أثناء أداء الصلاة".وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة هذه الهجمات، مشددا على ضرورة أن تكون الأماكن الدينية مخصصة للصلاة وليس للحرب.

 


الامم المتحدة

المواقع الدينية

جوتيريش

الاسلام

اليهودية

المسيحية

الديانات السماوية

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