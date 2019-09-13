أسوان - صلاح المسن

تشارك جامعة أسوان فى فعاليات المؤتمر الختامى لمشروع التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائى، والمقام حاليا بجامعة كريت باليونان، خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الحالى، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان .

وقال الدكتور السيد عويس عمران، وكيل معهد الدراسات والبحوث الافريقية وممثل جامعة أسوان - فى تصريحات صحفية - إن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور الهامة منها إبراز تحديات ونتائج تنفيذ برنامج ماجستير التغيرات المناخية للجامعات الأوروبية والمصرية المشتركة فى البرنامج، وهى أسوان وقناة السويس والأزهر وهليوبليس، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات التى قابلت تنفيذ برنامج ماجستير التغيرات المناخية والزراعة المستدامة، وإجراء التقييم الداخلى والخارجى لبرنامج ماجستير التغيرات المناخية.

أضاف أن المؤتمر يتضمن أيضا تقييم مقرر إستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى تحديات تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائى.



جامعة أسوان تشارك فى مؤتمر عن التغيرات المناخية بجامعة كريت اليونانية



جامعة أسوان تشارك فى مؤتمر عن التغيرات المناخية بجامعة كريت اليونانية