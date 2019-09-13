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توقيع 3 اتفاقيات بين الشركات السعودية والأرجنتينية فى مجال تصدير الأعلاف

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:39 م
توقيع 3 اتفاقيات بين الشركات السعودية والأرجنتينية فى مجال تصدير الأعلاف جانب من توقيع الاتفاقيات
كتب محمد جمال

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اختُتمت أمس فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعمال منتدى الأعلاف الذى نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة واستمر لمدة 3 أيام، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية الأرجنتين الدكتور لويس مقويل، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وسفير خادم الحرمين الشريفين فى الأرجنتين رياض الخنيني، وبمشاركة صندوق التنمية الزراعية وعدد من رجال الأعمال والشركات السعودية العاملة فى المجال الزراعى ونظرائهم الأرجنتينيين، والمركز السعودى للشراكات الاستراتيجية الدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية.

 

وجاء هذا المنتدى ضمن جهود الوزارة لتوفير الأعلاف فى السوق المحلي، وضمان عدم وجود أى نقص نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/2/1437 القاضى بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك الاطلاع على إمكانيات جمهورية الأرجنتين فى زراعة الأعلاف وإنتاجه وتصديره،وتفعيل دور الشراكة بين الشركات السعودية والأرجنتينية فى هذا المجال.


وتخللت أعمال المنتدى زيارة قام بها الوفد السعودى إلى منطقة قرطبة الزراعية، حيث اطلعوا على مزارع الأعلاف هناك، وتعرفوا إلى مراحل إنتاج الأعلاف وآلية جمعه وتصديره. وتضمنت أعمال اليوم الأخير للمنتدى النقاش حول تفاصيل آلية نقل الأعلاف فى الأرجنتين، حيث قدمت وزارة النقل الأرجنتينية عرضاً يتضمن الإمكانات المتاحة لشبكة النقل الداخلى والموانئ.


كما حفل المنتدى فى يومه الأخير بتوقيع عدد 3 اتفاقيات بين الشركات السعودية والأرجنتينية فى مجال تصدير الأعلاف للمملكة بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، حيث أشاد بما تحقق من خلال هذا المنتدى من نتائج، مؤكداً على تطلع الوزارة لاستمرار التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين من خلال الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية ونظيرتها الأرجنتينية.


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السعودية

تصدير الأعلاف

الأرجنتين

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