تموين الدقهلية: تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وأسفر التفتيش عن تحرير 10 محاضر، تضمن محضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 433 ضد "مدحت .ا.ب"، صاحب محل بقالة بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 434 ضد "حمادة م.م.ع"، صاحب محل مستحضرات تجميل لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 435 ضد "معاذ .م.ا"، صاحب محل بقالة بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 436 ضد "عماد .ع .ي"، صاحب محل أدوات صحية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 437 ضد "محمد .ع .ع"، صاحب محل أدوات صحية بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 438 ضد "سعود .م .ا"، صاحب محل بقالة بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 439 ضد "عادل .م.ع"، صاحب مقلة لب وفول سوداني بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 440 ضد "خالد .م .خ"، صاحب محل عصارة قصب بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 441 ضد "أحمد.م.ح"، صاحب محل حدايد وبويات بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ برقم 442 ضد "محمد .ا.ي"، صاحب محل بقالة بقرية بهوت لعدم الإعلان عن الأسعار، تشكلت الحملة التموينية تحت إشراف محمد عبد الله، مدير إدارة تموين نبروه، برئاسة أحمد عادل، وأحمد رزق، مفتشي الإدارة.