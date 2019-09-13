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تفاصيل اجتماع هيئات ادارة منظومة التأمين الصحى الشامل لاطلاق ميكنة الخدمات

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:43 م
تفاصيل اجتماع هيئات ادارة منظومة التأمين الصحى الشامل لاطلاق ميكنة الخدمات اجتماع هيئات ادارة منظومة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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اجتمع اليوم الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل برؤساء هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل لمناقشة مكينة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد،  لمناقشة استعدادات مكينة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
 
 
 ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على التنسيق بين الهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، بما يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات الثلاث المعنية ، حيث حضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل ،  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور هاني راشد  نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، دكتور محسن جورج مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية، الدكتور سعد جاد مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لشئون الميكنة ونظم المعلومات، واللواء مصطفى صادق ، مدير مشروع الميكنة بوزارة الإنتاج الحربي وعضو اللجنة الرباعية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية،  وذلك لمناقشة ما تم خلال الشهر الثاني من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة خطة العمل التنفيذية المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وهيئات التأمين الصحي الشامل، ومنظومة صرف الأدوية, وأخر الاستعدادات لتشغيل ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ومستجدات التحول المؤسسي.
 
 
وأعلن الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اعتماد 5 مستشفيات وهم: مستشفى الزهور، النساء والولادة، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي والتضامن ونجاح 13 وحدة ومركز في اجتياز التسجيل النهائي وهم: عمر بن الخطاب، المناخ 1 ، المناخ 2، وحدة العرب 2، فاطمة الزهراء، بورفؤاد 2، الكويت، ال5000، مركز طبي عرب، الحرفيين، الجوهرة ووحدة بنك الإسكان. كما تقدم 9 وحدات أخرى للاعتماد و سيتم اتمام اجراءات تسجيلهم خلال الأيام القادمة. وأفاد الدكتور أحمد السبكي بوصول عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 491900 مواطن على منظومة فتح الملف العائلي الإلكتروني وان المنظومة نجحت في إجراء 4271 عملية جراحية حتى الأن
 
وفيما يخص منظومة صرف الأدوية واعتماد الصيدليات العامة (الأهلية) داخل منظومة التأمين الصحي الشامل أكد الدكتور أشرف إسماعيل ، عن تقدم 26 صيدلية حتى الأن للتسجيل في المنظومة وفور اجتياز أياً منهم المعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة،.
 
 وأكد د أحمد  السبكي، مدير المشروع انه تم تحديث القوائم الأساسية للأدوية بالمنظومة وفقاً لأحدث المعايير الطبية فتم زيادة عدد الأدوية الأساسية بالوحدات والمراكز إلى 210 نوع واما بالنسبة للأدوية التي يتم توصيفها من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات سيتم اعطاء حرية الاختيار للمنتفع بين الصيدليات الخارجية بالمستشفى او الصيدليات العامة التي سيتم اعتماها داخل المنظومة وذلك تيسيرا على المنتفعين داخل المنظومة ولتقديم افضل خدمة ممكنة.
 
وفيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فسيتم التطبيق للنظام الالكتروني على مرحلتين المرحلة الأولى تجريبية لمدة أسبوع داخل وحدتين ومستشفى وهم وحدة الكويت وعثمان بن عفان و مستشفى النساء الولادة ثم تعميمها على سائر الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة للمنظومة بمحافظة بورسعيد.
 
 
 
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الصحة

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

الميكن

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