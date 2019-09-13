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تعرف على خطوات معاينة المبانى المخالفة قبل التصالح عليها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:37 م
تعرف على خطوات معاينة المبانى المخالفة قبل التصالح عليها مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، عدة اشتراطات صارمة حول الحالات التى سيشملها القانون، ومنها السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم، وقيود الارتفاع، والبناء خارج الأحوزة، ولضمان التحققق من هذه الشروط سيتم إجراء معاينة من قبل اللجنة المشكلة للبت فى الطلبات، وفيما يلى نرصد خطوات المعاينة للوحدات المراد التصالح عليها:
 
يجب عمل معاينة تفصيلية للمبنى محل الدراسة وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى وبيان سبب ظهور هذه العيوب وبيان ما اذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح إذا كانت هذه العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام او ناتجة عن تنفيذ مبانى ملاصقة لهذا المبنى او ناتجة عن عيوب بالنظام الإنشائى المستخدم او هبوط بالتربة، ويجب ان يتم إرفاق صور للعيوب الموجودة بالمبنى بالتقرير المقدم مع شرح لكل على حده.
 
 
 
 
 

التصالح فى مخالفات البناء

قانون التصالح

قيمة التصالح

السلامة الإنشائية

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