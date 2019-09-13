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تعرف على حقيقة إلغاء إجازة السبت فى المدارس بداية العام الدراسى الحالى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:31 ص
تعرف على حقيقة إلغاء إجازة السبت فى المدارس بداية العام الدراسى الحالى وزارة التربية والتعليم - طلاب
كتبت هند مختار

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نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها التوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بالوزارة،  مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها.
 
وأوضحت الوزارة، استمرارها فى بناء المدارس، ومن المُقرر افتتاح وتشغيل11مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل11مدرسة تكنولوجيا تطبيقية،  كما تستهدف الوزارة افتتاح 5 مدارس مصرية يابانية جديدة في العام الدراسي الحالي 2019-2020، ليصل عدد المدارس التي سيتم تشغيلها هذا العام إلى 40 مدرسة مصرية يابانية في23محافظة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت حوالي  134.8 مليار جنيه.
 
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ وتسليم نحو  "807" مشروعاً بإجمالي عدد" 13193" فصلاً خلال العام المالي السابق وحتى تاريخه، وجارِ العمل حالياً بعدد "1047" مشروعاً بإجمالي"16805"فصلاً، وكذلك تم الطرح وجارِ الإسناد لعدد"537"مشروعاً بإجمالي"8634" فصلاً، لافتةً إلى أنه يتم حالياً التجهيز لطرح مشروعات بإجمالي عدد "8000" فصل آخر، وذلك في ضوء توفير دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بإصدارها قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما  لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.
 
 

اجازة السبت بالمدارس

الغاء اجازة السبت

أخبار مصر

المدارس

بناء المدارس

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