ترامب: يُصعب على التصديق بأن إسرائيل تتجسس على البيت الأبيض

واشنطن أ ش أ

نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التقارير الإعلامية التى تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذى لا يصدق".

وقال ترامب -فى تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني- "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إننى بالفعل يصعب على تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل.

كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكننى لا أصدق هذا الأمر".

كانت مجلة (بوليتيكو) فى نسختها الأمريكية قد نشرت على موقعها الإلكتروني: أن مسئولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى "ستينج راي"، تم اكتشافها فى واشنطن فى عام 2017.

وذكرت (بوليتيكو) أنه "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس ترامب وفق أحد المسؤولين السابقين، إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه، ومع ذلك ليس واضحًا إن كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت".

كانت إسرائيل حليفة واشنطن، قد أصدرت، فى وقت سابق، نفيًا قاطعًا للادعاءات، كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أمس الخميس، حدوث ذلك، واصفًا تلك التقارير بـ "الرواية الملفقة".