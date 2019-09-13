سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع..والكويت تواصل الهبوط للأسبوع الثانى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:14 م
تراجع بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع..والكويت تواصل الهبوط للأسبوع الثانى بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وتصدر سوق الأسهم السعودية قائمة التراجع بنسبة 2.77% بضغوط هبوط القطاعات القيادية، كما واصلت بورصة الكويت الهبوط للأسبوع الثانى على التوالى، وضغطت البنوك على بورصة البحرين.

 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.77% خاسراً 223 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.8 نقطة، بضغط هبوط القطاعات القيادية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 61.25 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.855 تريليون ريال.
 
وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية،  539.5 مليون سهم بقيمة 13.77 مليار ريال.
 
وتراجع 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.89%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.17%.

 

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2888.39 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول على بورصة دبى، نحو 831.3 مليون سهم بقيمة 1.39 مليار درهم.
 
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.85% بضغوط هبوط سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.8% بضغوط هبوط سهم أرامكس بنسبة 2.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09% بضغوط هبوط سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.12%، إعمار العقارية بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.82% مع صعود سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 3.45%، ودبى التجارى بنسبة 1.27%.
 
كما ارتفع قطاعات التأمين والخدمات والاتصالات بنسب 2.18%، و1.61%، و0.53% مع ارتفاع سهم دبى الوطنية للتأمين 20.5%، وأمانات بنسبة 2.05 %، و"دو" 0.53%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.29% خاسراً 4.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.63 نقطة، وذلك بعدما اقتصر التداول على 3 جلسات فقط بسبب تعطيل البورصة لأنشطة التداولات يومى 9 و10 سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكري عاشوراء.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، نحو 11.20 مليون سهم بقيمة 3.22 مليون دينار.
 
وتراجعت ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد، ثم قطاع الخدمات بضغوط هبوط سهم شركتى زين البحريين، فيما ارتفع قطاع الاستثمار مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانى على التوالى، وخسر رأس المال السوقى 1.21 مليار دينار لتصل إلى 33.254 مليار دينار.
 
وتراجع المؤشر العام بنسبة 3.52% خاسراً 209.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.6 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 4.52% خاسراً 296.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6251.04 نقطة، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% خاسراً 31.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.99 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 725.16 مليون سهم بقيمة 153.97 مليون دينار عبر تنفيذ 30.8 ألف صفقة.
 

الاسهم السعودية

بورصة السعودية

سوق الاسهم السعودية

مؤشر تاسى

تداول

بورصة البحرين

سوق دبى المالى

بورصة الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تباين بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 12 سبتمبر 2019 08:00 م

تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..والأسهم السعودية تحقق أعلى مكاسب فى 3 أشهر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 09:59 م

تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..والكويت تسجل ثانى صعود فى سبتمبر

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 11:00 م

تباين بورصات الخليج بجلسة الإثنين..وبنك الإمارات يدفع سوق دبى المالى لصعود كبير

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 10:47 م

بورصات الخليج حمراء خلال أغسطس.. و"دبى" تصل لأدنى مستوى منذ شهرين

الجمعة، 30 أغسطس 2019 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة