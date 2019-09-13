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تراجع الأسهم السعودية بنسبة 2.77%..ورأس المال السوقى يخسر 61.25 مليار ريال

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:07 م
تراجع الأسهم السعودية بنسبة 2.77%..ورأس المال السوقى يخسر 61.25 مليار ريال بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.77% خاسراً 223 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.8 نقطة، بضغط هبوط القطاعات القيادية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 61.25 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.855 تريليون ريال.
 
وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية،  539.5 مليون سهم بقيمة 13.77 مليار ريال.
 
وتراجع 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.89%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.17%.
 

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