سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 10 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:06 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 10 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
  
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 35.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 32.4 مليون ورقة منفذة على 1520 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 37.21% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.79%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 370 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 50.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 709.3 مليون جنيه، بحجم تداول 281.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 39 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.5 مليار جنيه بحجم تداول 651 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 89.7 ألف عملية.
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة