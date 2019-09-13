سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب العالمى رغم آمال بشأن التجارة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:57 ص
تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب العالمى رغم آمال بشأن التجارة منظمة الأوبك - ارشيفية
طوكيو – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هبطت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمى وتباطؤ الطلب على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجه الأسعار صوب تكبد خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.
 
وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 % إلى 60.15 دولار للأوقية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 15 سنتا أو 0.3 % إلى 54.94 دولار للبرميل.
 
وجرى تداول برنت فى نطاق 5 دولارات تقريبا هذا الأسبوع ويتجه خام القياس العالمى صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى 5 أسابيع، وجرى تداول الخام الأمريكى عند مستويات مماثلة ويتجه صوب تسجيل أول خسارة فى 3 أسابيع.
 
وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادى للنزاع التجارى بين واشنطن وبكين فى أن يتجاهل المستثمرون تعهدا قويا صادرا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج.
 
وكان ضعف الثقة فى الأسواق واضحا فى استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين أو فى أفضل الأحوال أن يظل كما هو فى العام المقبل.
 
لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، على الرغم من أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.
 
وفى أسواق النفط، طغى القلق بشأن ما إذا كان بمقدور ترامب إحراز تقدم فى المحادثات التجارية مع الصين على اتفاق أوبك أمس الخميس على خفض الإنتاج
 
عبر مطالبة العراق ونيجيريا بأن يتماشى إنتاجهما مع الأهداف المحددة لهما بموجب اتفاق المنظمة.
 
وتسعى أوبك جاهدة لمنع تكون تخمة فى ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
 

اسعار النفط

نفط

النفط

الحرب التجارية

خام برنت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن: لدينا أدلة على أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا 1 نقلت نفطا لسوريا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:45 ص

رئيس وزراء السودان: زيارتى لجوبا ستناقش قضایا التجارة والنفط وحریة النقل

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:35 م

وزير الطاقة: السعودية مستعدة لإبقاء إنتاج النفط دون 10 ملايين برميل يوميا

الخميس، 12 سبتمبر 2019 04:19 م

وزير الطاقة الإماراتى: الامتثال لتخفيضات النفط يعنى تصريف المزيد من السوق

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:56 م

السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط بأكثر من اتفاق أوبك

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة