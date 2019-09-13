تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب العالمى رغم آمال بشأن التجارة

طوكيو – رويترز

هبطت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمى وتباطؤ الطلب على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجه الأسعار صوب تكبد خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 % إلى 60.15 دولار للأوقية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 15 سنتا أو 0.3 % إلى 54.94 دولار للبرميل.

وجرى تداول برنت فى نطاق 5 دولارات تقريبا هذا الأسبوع ويتجه خام القياس العالمى صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى 5 أسابيع، وجرى تداول الخام الأمريكى عند مستويات مماثلة ويتجه صوب تسجيل أول خسارة فى 3 أسابيع.

وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادى للنزاع التجارى بين واشنطن وبكين فى أن يتجاهل المستثمرون تعهدا قويا صادرا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج.

وكان ضعف الثقة فى الأسواق واضحا فى استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين أو فى أفضل الأحوال أن يظل كما هو فى العام المقبل.

لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، على الرغم من أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.

وفى أسواق النفط، طغى القلق بشأن ما إذا كان بمقدور ترامب إحراز تقدم فى المحادثات التجارية مع الصين على اتفاق أوبك أمس الخميس على خفض الإنتاج

عبر مطالبة العراق ونيجيريا بأن يتماشى إنتاجهما مع الأهداف المحددة لهما بموجب اتفاق المنظمة.

وتسعى أوبك جاهدة لمنع تكون تخمة فى ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.