تحذير من إعصار مدارى فى جزر الباهاما

رويترز

حذر المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير من أن إعصارا مداريا قد يجتاح شمال غرب جزر الباهاما خلال الأيام المقبلة، ويحتمل أن يجلب مزيدا من الأمطار والرياح إلى الجزر التى دمرها بالفعل الإعصار دوريان.

وأصدر مركز الأعاصير، ومقره فى ميامي، تحذيرا من إعصار مدارى شمل جزر أباكو وجراند باهاما، قائلا إنه قد يتحول إلى منخفض مدارى أو عاصفة قبل الوصول لليابسة فى وقت مبكر اليوم الجمعة.

واجتاح الإعصار دوريان الباهاما فى الأول من سبتمبر كإعصار من الفئة الخامسة، وكان أحد أشد أعاصير المحيط الأطلسى التى اجتاحت اليابسة. وصاحبت الإعصار رياح بلغت سرعتها 298 كيلومترا فى الساعة.

وقال مركز الأعاصير إنه من غير المتوقع أن يتسبب الإعصار المدارى فى مستوى قريب من ذلك الدمار فى أى مكان، لكنه قادر على جلب رياح بسرعة نحو 48 كيلومترا فى الساعة وأمطار يبلغ ارتفاعها بين خمسة وعشرة سنتيمترات خلال يوم الأحد.

وهرعت منظمات الإغاثة لتقديم مواد الإيواء إلى السكان الذين يعيشون وسط حطام منازلهم أو اقتلعت الرياح أسقفها.

وقال رئيس الوزراء هوبرت مينيس يوم الأربعاء إن العدد الرسمى للقتلى بلغ 50 لكن من المتوقع أن يرتفع.