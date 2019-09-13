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بنك أوف أمريكا: الأسهم الأمريكية تجتذب المستثمرين مع فتور السندات

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:48 م
بنك أوف أمريكا: الأسهم الأمريكية تجتذب المستثمرين مع فتور السندات بنك أوف أمريكا ميريل لينش
رويترز

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قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش،  اليوم الجمعة إن صناديق الأسهم الأمريكية اجتذبت 17.1 مليار دولار الأسبوع الماضى لتسحب أموالا من السندات الأمريكية مع تحول المستثمرين إلى الأصول العالية المخاطر وسط آمال بهدنة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتخفيضات للفائدة من بنوك مركزية.
 
وخفض البنك المركزى الأوروبى يوم الخميس أسعار الفائدة إلى مستوى قياسى منخفض وتعهد بشراء سندات لأجل غير مسمى، وهو ما دفع الأسهم الأوروبية للصعود. ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل الأسبوع القادم.
ومع إجراءات لتيسير السياسة النقدية وإشارات إيجابية من كل من الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، تحول المستثمرون من الملاذات الآمنة إلى شراء الأسهم. ‭
 
‬ووفقا لتقرير البنك الذى استند إلى بيانات إي.بي.إف.آر، فإن صناديق السندات السيادية شهدت نزوح ما يزيد على ستة مليارات دولار فى الأسبوع المنتهى فى 11 سبتمبر، وتدفق ما يصل إلى 14.4 مليار دولار إلى أسواق الأسهم فى واحد من أضخم التدفقات إلى هذا القطاع منذ مارس 2013 ، ومع ذلك، واصل المستثمرون النأى بأنفسهم عن الأسهم الأوروبية وسحبوا منها 400 مليون دولار. 
 
 

بنك أوف أمريكا

الأسهم الأمريكية

اخبار البورصة

بورصة

الحرب التجارية

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