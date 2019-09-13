بعد 48 ساعة من البحث.. أسرة طالب تستغيث لاستخراج جثته من بحر دمياط

الدقهلية - سارة الباز

لقى أحمد مجدى محمد صبرى، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية فى كلية الطب بجامعة المنصورة، من أبناء قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه غرقًا فى بحر دمياط الجديدة، أمس الأول، ولم تستخرج جثته حتى الآن.

ترجع تفاصيل الحادث إلى يوم الأربعاء الماضى، حينما قرر "أحمد" السفر برفقة صديقيه لمصيف دمياط الجديدة، وتعرضوا للغرق، وتمكن بعض المصطافين المتمكنين من السباحة من إنقاذ صديقيه، وبعد خروجهما للشاطئ أخبرا عن أحمد، وحاول كثير من المتطوعين البحث عنه لإنقاذه لكن دون جدوى.

وتم إبلاغ أسرته وحضر والده مجدى محمد صبرى، موظف بالإدارة الصحية بمنية النصر، وأخواه أحدهما خريج حاسبات ومعلومات، والآخر طالب بالمرحلة الثانوية، وتقدموا ببلاغ لقسم شرطة دمياط الجديدة، وتحرر محضر بالحادث، ليتحرك حرس الحدود، وفرق الإنقاذ لاستخراج جثة أحمد.

ورغم تقدم الكثير من المتطوعين من بينهم سباح من المنصورة يدعى إبراهيم الشوبكى، هو وأولاده للبحث عن جثة أحمد بالأمس، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه حتى الآن.

وتقدمت أسرة الطالب المتوفى باستغاثة عاجلة لكافة المسئولين بتكثيف الجهود، وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستخراج جثته بعد مرور أكثر من 48 ساعة من البحث، رفقا بفجيعتهم فى ولدهم، ورحمة بقلب أمه ووالده المفطور على فقيدهم.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #انقذوا_احمد_مجدى ، للمطالبة باستخراج جثة الطالب الغريق، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



الطالب الغريق أحمد مجدى محمد صبرى



الطالب الغريق أحمد مجدى محمد صبرى