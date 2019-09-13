بطريرك الكاثوليك يترأس قداس افتتاح العام الدراسى الجديد بكلية السكاكينى اليوم

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك اليوم الجمعة، صلوات قداس بدء العام الدراسى الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكينى التابعة للطائفة الكاثوليكية، وذلك صباح الجمعة المقبل.



كلية العلوم الدينية تأسست عام 1978 على يد القمّص توما قسّيس، حين أسس معهدًا عاليًا للدراسات اللّاهوتيّة، وأُطلق عليه اسم جديد: معهد الدراسات اللاهوتية، وفى العام 1982 وافقت هيئة البطاركة والأساقفة الكاثوليك على اللائحة الداخليّة الأُولى، ثم انضم المعهد إلى رابطة المعاهد والكليات اللاهوتية فى الشرق الاوسط التابعة لمجلس كنائس الشرق الوسط عام 1990.



وافقت النيابة الرسوليّة للّاتين، على بناء مبنًى خاصّ بمعهدَى اللّاهوت والتربية الدينيّة، على أرضها فى حى السكاكينيّ، اُفتتح رسميّا ديسمبر 1994 وفى العام نفسه تغيّر اسم المعهد إلى: كُلّيّة العُلوم الدينيّة 1994.