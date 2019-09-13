بالأسماء .. 12 إرهابى مطلوب للعدالة فى قضية "التخابر " بعد حكم المؤبد

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس"، بعد صدور أحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين.

وتضم القضية 12 متهما حكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد فى المحاكمة الأولى غيابيا فى 16 يونيو 2015، ، ومازالوا هاربين ومطلوبين للعدالة فى مقدمتهم القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبد المقصود، أيمن على سيد أحمد، عمار أحمد فايد البنا، أحمد رجب رجب سليمان، سندس عصام سيد شلبى، أبو بكر حمدى كمال مشالى، رضا فهمى محمد خليل، سامى أمين حسين السيد، حسين محمد محمود القزاز، عماد الدين على عطوة شاهين، إبراهيم فاروق الزيات

جدير بالذكر أن الدعوى تضم 36 متهما منهم 24 متهم حضوريا وتم إعادة محاكمتهم والحكم عليهم من الدائرة 11 إرهاب فى 11 سبتمبر الجارى، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، ويوجد 12 متهم صدر ضدهم أحكام غيابية فى 16 يونيو 2015، من المحاكمة الأولى برئاسة المستشار شعبان الشامى ومازال مطلوبين للعدالة.