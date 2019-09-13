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بالأسماء.. جامعة بنها تشكل لجنة من أعضاء هيئة التدريس لتأسيس أول متحف لها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:21 ص
بالأسماء.. جامعة بنها تشكل لجنة من أعضاء هيئة التدريس لتأسيس أول متحف لها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
كتب فريق المحافظات

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتشكيل لجنة لتأسيس متحف جامعة بنها برئاسة الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية، وعضوية كل من الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى ، وسامية عبدالحميد محمود أمين عام الجامعة ، والدكتور شريف حسين حسنى كلية الفنون التطبيقية،والدكتورة سارة عبدربه كلية الفنون التطبيقية ، والدكتورة هايدى يوسف كلية الفنون التطبيقية ونرمين يحيى مدير عام الشئون الإدارية ، وإنجى يوسف بمكتب سكرتارية رئيس الجامعة.

واكد السعيد فى بيان أن اللجنة تتولى القيام بمهام إنشاء وتأسيس متحف جامعة بنها يضم كافة الشهادات والجوائز والميداليات التذكارية التى حصلت عليها الجامعة وقطاعاتها المختلفة بهدف الحفاظ عليها باعتبارها رصيدا للجامعة، مشيرا إلى أن المتحف سوف يخضع اداريا للدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وللإشراف المباشر من مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن اللجنة تتولى ايضا إعادة ترتيب وتوزيع واظهار كافة الأحداث والفعاليات بما يكفل كافة إسهامات الجامعة فى العملية التعليمية وتقديم الخدمات الإجتماعية المختلفة فى محيط ونطاق عمل الجامعة الجغرافى، ومدى مشاركتها الفعالة مع منظمات المجتمع المدنى.

 

 


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