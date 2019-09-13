باكستان تدعو أمريكا والصين وروسيا إلى المساعدة فى حل قضية كشمير

إسلام آباد /أ ش أ/

دعا رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، ثلاث قوى عالمية رئيسية أمريكا والصين وروسيا، إلى تقديم المساعدة فى حل قضية كشمير، قائلا إنه يجب على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينج والرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يمارسوا نفوذهم لتسوية هذه القضية.

وقال رئيس الوزراء الباكستانى -فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة- إن إجراءات الهند فى جامو وكشمير لها عواقب وخيمة وتأثير سلبى على المنطقة بأسرها، حاثّا المجتمع الدولى على القيام بمسئولياته، كما حذّر المجتمع الدولى من أن هذه المشكلة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة، موضحا أن الحل الوحيد لنزاع كشمير يكمن فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى حول كشمير.

وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكى من أفغانستان، قال عمران خان إنه يتعين ألا يتم الانسحاب حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية هناك، مؤكدا أن التسوية يجب أن تكون شاملة ومخططة.

وحول الاتهام بمنح مجموعات إرهابية مجالا فى باكستان، صرح رئيس الوزراء الباكستانى بشكل قاطع بأن حكومته اتخذت الإجراءات الفعالة، وأنها لن تسمح بوجود أى مجموعة إرهابية فى بلاده، وأشار إلى أن الهند تستخدم أراضى أفغانستان لرعاية الإرهاب فى باكستان، على حد قوله.