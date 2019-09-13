بابا الفاتيكان يزور اليابان وتايلاند نوفمبر القادم

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يزور البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، دولتى تايلاند واليابان ، خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر القادم

وذكر الفاتيكان - فى بيان اليوم الجمعة أوردته قناة (فرانس 24) - أن الحبر الأعظم سيزور تايلاند من 20 حتى 23 نوفمبر القادم ، ثم اليابان حتى 26 من الشهر ذاته ومن المقرر أن تتضمن زيارته مدينتى (هيروشيما وناجازاكي)



وكان البابا قد أعلن فى يناير الماضى عن نيته زيارة اليابان، التى تضم 450 ألف كاثوليكي، ويعيش نحو 510 آلاف من المسيحيين البروتستانت فى البلد الذى يشكل أتباع ديانة (شنتو) والبوذية غالبية سكانه.