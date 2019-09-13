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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:06 ص
انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة طقس القاهرة
كتب محمود راغب

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تشهد البلاد استقرار درجات الحرارة وانخفاض طفيف بالدرجات بمعدل درجة يبدأ السبت المقبل، وتوقعات بفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك تزامنًا مع قرب فصل الخريف الذى باتت تفصلنا عنه أياما معدودة.
 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة فى نقاط مبسطة كما يلى:

 
1- توقعات باستقرار حالة الطقس على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة.
 
2- درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها وتتراوح العظمى بالقاهرة بين 32 و33 درجة.
 
3- مع بداية السبت المقبل تشهد الدرجات انخفاضا طفيفا بمعدل درجة واحدة وتسجل العظمى بالقاهرة 32 درجة.
 
4- فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية يومى السبت والأحد المقبلين.
 
5- تنتهى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مع بداية يوم الإثنين المقبل.
 
6- فرص الأمطار نتيجة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.
 
7- الرطوبة لازالت مرتفعة وتتراوح نسبتها بين 85 لـ90% على السواحل الشمالية وبين 80 لـ85% على القاهرة.
 
8- انخفاض درجات الحرارة يقلل من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة.
 
9- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.
 
10- الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة الجمعة ومعتدل بداية من السبت.
 
11- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
 
12- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
13- تنشط الرياح على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
14- تنشط الرياح أيضًا على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الارصاد

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