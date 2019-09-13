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الهجن العمانية تسجل حضورها فى سباق ولى العهد للهجن بالسعودية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:07 م
الهجن العمانية تسجل حضورها فى سباق ولى العهد للهجن بالسعودية سعيد البرطمانى
رسالة الطائف - محمد حسين

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سجلت الهجن العمانية حضورا قويا فى مهرجان ولى العهد  لسباقات الهجن.

وقال سعيد البرطمانى، محلل ومعلق سباقات هجن من سلطنة عمان، لـ"اليوم السابع"، إن حضور للهجن العمانية فى مهرجان ولى العهد للهجن كان قويا فى كل مراحل السباق التنشيطية والدولية والختامى وحققت مراكز وحصدت جوائز وهى تشارك ممثلة لسلطنة عمان من ملاك ومدربين كبار، وتتواجد كسلالات العمانيات مملوكة لمشاركين من كافة الدول الخليجية.

وأضاف، أن الهجن فى سلطنة عمان، لها تاريخ ضارب فى الجذور، فكثير من الحضارات مرت والهجن العمانية متواجده حيث هى فى الماضى وسيلة نقل على خط تصدير اللبان إبان فترة حضارة مابين النهرين، من منطقة ظفار جنوب السلطنة إلى بلاد الرافدين، وكانت الهجن العمانية هى الوسيلة فى تلك الحقبة.

وتعد الهجن العمانية حجر زاوية فى كل سباق لتميزها إلى جانب استفادتها من العديد من السلالات، المتواجدة فى شبه الجزيرة العربية مثل سلالات "الحراير"، المتواجدة فى شمال السعودية ،  او الهجن "السودانية"، التى تأتى من السودان ، والتى أحدثت نقلة فى السباقات بعد قيام الملاك بعمليات التهجين بينها وبين الهجن العمانية وإنتاج نوعيات سميت "المهجنات"، والتى تعطى إنتاجا قويا من الهجن .

ومن بين السلالات القوية للهجن العمانية " السمحات"، و"فرحات"، " الخمايس"، " الأصيفر"، خاصة أنها سجلت أرقاما خيالية لأسعار الجيد منها حيث يتراوح سعرها مابين 5 إلى 10 مليون، وهناك مابيع ب 15 مليون درهم إماراتى .

ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال ومنافساتها البالغة (439) شوطاً تنافس فيها أكثر من 11 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.

 

 


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السعودية

الطائف

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