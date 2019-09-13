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المترو: بدء استخراج اشتراكات الطلاب غداً والعمل بالمكاتب حتى 7 مساء

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:05 م
المترو: بدء استخراج اشتراكات الطلاب غداً والعمل بالمكاتب حتى 7 مساء مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بدء استخراج اشتراكات الطلاب من غدا السبت، مع مد ساعات التشغيل فى كافة مكاتب الاشتراكات حتى السابعة مساءً بدلا من الرابعة عصرا، بحيث يبدأ عملها من الثامنة صباحا ويستمر حتى السابعة مساءً، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما قررت شركة المترو بداية تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة من الخامسة والربع صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، حيث تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ " 1234" رحلة، مقسمة بعدد رحلات "380" للخط الأول (حلوان - المرج الجديدة)، وعدد رحلات "424" للخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)، وعدد رحلات "430"  للخط الثالث (العتبة - نادي الشمس).

واستعدت شركة المترو للدفع بقطارات ورحلات إضافية بالمحطات المزدحمة لامتصاص الزحام، مع تشغيل جميع القطارات المكيفة بالخطوط الثلاثة  وانتشار فرق الطوارئ و الصيانة بجميع المحطات لتلافى أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل ولضمان انتظام عملية التشغيل والحفاظ على زمن التقاطر بين القطارات، مع تكثيف وجود رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، حيث أن هذه الخدمة الطبية مجانية لجميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق.

 

 


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